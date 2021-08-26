Чебоксары, 26 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Чувашии по факту возгорания городской свалки в Шумерле власти подано заявление в полицию. На муниципальном предприятии, которое эксплуатирует свалку, полагают, что причиной стал поджог, сообщает администрация Шумерли.

Cap.ru Директор шумерлинского МУП «Коммунальник» Василий Видинеев докладывает о ситуации с пожаром на свалке

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Отмечается, что директор МУП «Коммунальник» Василий Видинеев, докладывая главе администрации города Шумерля Валерию Шигашеву о ситуации с возгоранием свалки ТБО, высказал версию об умышленном поджоге. На предприятии ссылаются на косвенные признаки этой версии: в частности, «на отсутствие предпосылок для его возникновения» и быстрое распространение огня.

МУП «Коммунальник» подало в полицию заявление о поджоге свалки и проведении оперативно-розыскных мероприятий по выявлению нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на свалке в Шумерле произошёл 18 августа. В тот же день очаг возгорания был локализован и засыпан грунтом, затем в течение двух дней шла проливка.

Напомним, что в Алатыре долгое время не могли потушить возгорание и задымление на полигоне твёрдых бытовых отходов. А через двое суток после ликвидации на полигоне произошёл новый пожар.