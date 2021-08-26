Казань, 26 августа, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В столицу Татарии съедутся около 50 спорсменов из семи стран мира для участия в соревнованиях по мотосерфингу, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Minsport.tatarstan.ru Мотосерфинг

Посмотреть на то, как участники соревнуются в прохождении дистанции на специальном мотосерфе можно с 27 по 30 августа в акватории реки Казанки. Первые два дня спорсмены будут испытывать трассу и проводить тренировки. Квалификационные заезды запланированы 29 августа с 09:00. Финальные соревнования начнутся 30 августа в 17:00. Наблюдать за гонкой можно с открытых площадок около центра семьи «Казан».

До этого этапы мирового первенства проводились в Монако, Великобритании, Чехии, США, Мексике, Китае и Корее. В России этап Motosurf WorldCup проходил только в Санкт-Петербурге в июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 и 10 июня в 2017 году в Петропавловской крепости города Санкт-Петербурга проходил фесиваль «Крылья на Неве», главным событием которого стал второй этап мирового кубка MotoSurf WorldCup по джет-серфингу.

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