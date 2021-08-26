Анапа, Краснодарский край, 26 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Более 11 миллионов туристов отдохнули на территории Краснодарского края за истекший период 2021 года. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края 26 августа, заявил вице-губернатор Александр Руппель в ходе поездки в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой.

(сс) Artem Topchiy Анапа

Догузова оценила свои впечатления от туриндустрии региона, в частности, Анапы, как «позитивное». В то же время она отметила проблему, которая характерна для всего гостиничного бизнеса в РФ — не все места размещения соответствуют заявленной категории звездности в части питания, технических нюансов, чистоты. Она уточнила, что Ростуризм намерен в 2022 году запустить в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».

«Повышение качества сервиса — большой сложный путь, совместно с отельерами при поддержке федерального агентства мы работаем на один результат — чтобы туристы из года в год возвращались к нам отдыхать, но для этого и сами гостиницы, и вся курортная инфраструктура должны соответствовать ожиданиям», — подчеркнул Александр Руппель.

Согласно приведенным данным, в Краснодарском крае по системам «все включено» и «ультра все включено» работают 80 объектов. Всего в регионе работает более пяти тысяч мест размещения, из них классификацию прошли более трёх тысяч. Пять звёзд имеют 42 объекта, четыре звезды — 184 отеля.