Якутск, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Учителей пора защищать от учеников, а иначе скоро некому будет работать в российских школах. Об этом заявил в своём обращении к якутянам председатель профсоюза работников образования Вилюйского района республики Савва Семёнов. Он считает, что правам учеников уделяется слишком много внимания, а правам учителей и воспитателей — недостаточно.

Марина Каширская ИА REGNUM Колонна учителей

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«К сожалению, агрессия учеников в адрес своих школьных наставников стала в России весьма распространенным явлением. И этот процесс имеет тенденцию к стремительному росту. Из открытых источников известно о десятках тысяч таких случаев в стране. И в нашей республике их сотни, и мы все о них знаем. Это уже страшно, и умалчивать об этой проблеме уже нельзя, если не преступно. Таким образом, на сегодняшний день на повестке дня остро стоит вопрос о защите чести и достоинства педагога от издевательств и унижений со стороны учащихся», — написал Савва Семёнов.

Поводом для его обращения стал конфликт между учителем физкультуры и девятиклассником. Инцидент произошёл в Ойской средней школе Хангаласского района Якутии в апреле 2021 года. Тогда педагог нанёс ученику несколько ударов рояльной оцинкованной петлей по голове и кисти правой руки, а также ударил его кулаком в грудь. Савва Семёнов счёл причиной этого инцидента подчёркнутое неуважение учеников к учителям и считает нужным внести в закон об образовании РФ пункты, которые бы защищали права учителей.

Он также назвал необходимым усилить воспитательную работу в школах и активизировать деятельность психологов, подключить к этой проблеме профсоюзы и ужесточить отношение общества к нарушениям учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Приморском крае были уволены два учителя одной из школ города Артёма после инцидента с учеником восьмого класса. Один из учителей несколько раз толкнул восьмиклассника, второй — снимал происходящее на телефон.