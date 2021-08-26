Турин, Италия, 26 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» предложил контракт нападающему «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 26 августа сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов подписать с 36-летним футболистом соглашение, рассчитанное до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет перейти в «Манчестер Сити» до закрытия летнего трансферного окна.