26 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Днепропетровске окружной административный суд отменил региональный статус русского языка.

Оксана Переможенко, , 11:10 — REGNUM В Днепропетровске окружной административный суд отменил региональный статус русского языка, сообщают 25 августа местные СМИ. В своем решении суд постановил, что ранее утвержденное решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка, является противоправным, поскольку противоречит действующему закону о государственном языке.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что сколько бы русский язык законодательно ни ущемляли, всё равно многие, для кого он родной, будут и дальше на нем говорить, невзирая ни на что. Иные добавили, что события на Украине развиваются таким образом, что складывается впечатление, что вскоре дойдут до того, что всем русским жителям Украины будут давать статус неграждан, как в Латвии.

«А чего вы хотели от фашистов?» — спросил Андрей К.

«А ведь все идёт к тому, что введут статус «негражданин», как в Латвии. Конечно же, по отношению к тем, кто считает себя русским и/или русскоязычным», — добавил Влад А.

Шествие против негражданства. 2005 ЗаПЧЕЛ

«Я тоже заметил такую тенденцию. Почти под копирку, агрессивная ненависть, публичная плоскость, плюс прописка на законодательном уровне. Я думаю, советчики или сценаристы те же», — ответил Александр Владу А.

«Да, к сожалению, пока всё у них получается. Скоро будет как во времена Рейха: родители будут просить своих собственных детей не говорить по-русски, чтобы не отвезли в концлагерь, только это делали представители другой нации», — ответил Александру Влад А.

«Раз так, тогда логично русскоязычных «неграждан» освободить от службы в армии. Тем более, там команды на украинском. Еще не так поймут, не туда стрельнут…» — ответил Владу А. Viktor K.

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«Дикость. Суд отменил региональный статус русского языка на основании, что этот статус противоречит действующему закону о госязыке. А то, что этот закон противоречит Конституции (Основному закону), так суду на это наплевать. Лижите дальше, люди как говорили, так и будут. Нельзя заставить Солнце вращаться вокруг Земли. Хотя… В Украине, где правят злобные клопы-клоуны, всё можно. Сказочные…» — написал figaro.

«Не знаю, как говорили по-русски, так и продолжаем», — отреагировал Tátti b.

«А то, что языковой закон противоречит конституции, их не смущает?..» — также в свою очередь задалась вопросом Елена.

«Противоречит или нет, устанавливает Конституционный суд. А… [Зеленский — О. П.] запретил ему это делать. Вот и вся конституция», — отметил Viktor K.

Конституционный суд Украины President.gov.ua

«И что делать? Скоро должен сработать пружинный механизм, однозначно, закон физики не обманешь, особенно третий закон Ньютона», — отреагировал Валерий.

«Вся моя семья говорила и будет говорить по-русски. Теперь уж точно из принципа. Ну, а уж если будет совсем невмоготу, уедем. И будем любить издалека. Может быть», — написала Елена Л.

«Прикольно этот цирк из Луганска наблюдать. Думала, что у нас не очень, а оказалось, что я в «шоколаде», — отметила Натуся.

«Детей жалко. В школах-то отменили с этого года полностью русский», — подытожил Oleg.

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