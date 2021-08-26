Ярославль, 26 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. ГИБДД в Ярославле составила 80 протоколов об административном правонарушении на одного и того же водителя, не соблюдавшего правила дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

ГИБДД по ЯО Рейд ГИБДД в Ярославле

Водителя смогли выявить, благодаря автоматической системе фиксации нарушений, регистрация на машину у него отсутствовала.

«В августе 2021 года сотрудниками отдельного специализированного взвода ДПС совместно с сотрудниками центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по Ярославской области был выявлен автомобиль с ранее прекращенной регистрацией. При помощи специального программного обеспечения «Паутина» полицейскими установлены факты многократного нарушения водителем данного автомобиля правил дорожного движения. В отношении водителя сотрудниками ГИБДД вынесено более 80 постановлений по делам об административных правонарушениях», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Специальное программное обеспечение, автоматические устанавливающее нарушение правил дорожного движения, работает на дорогах Ярославской области с января 2021 года.