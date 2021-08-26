Москва, 26 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России действует обязательная маркировка лекарственных препаратов, и следующим шагом должна стать обязательная маркировка медицинских изделий. Об этом на IX Международном форуме «Антиконтрафакт-2021» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Михаил Мурашко

«Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов введена с 1 июля 2020 года, в сложный пандемический период. В настоящее время система работает в штатном режиме, и уже фактически все лекарственные препараты в гражданском обороте проходят через систему маркировки. Каждый пациент может самостоятельно проверить легальность приобретаемого лекарства через мобильное приложение. Следующим важным шагом должно сдать введение обязательной маркировки для медицинских изделий. В особенности высокотехнологичных и тех, которые имеют наибольшие риски», — сказал Мурашко.

Он также призвал создать информационную систему, которая поможет идентифицировать каждую единицу медицинского изделия: «Мы за последние три года совершили еще один мощный рывок, создав системы качества лекарственных препаратов в гражданском обороте, и позволяющий сегодня обезопасить полностью наше население».

Мурашко уверен, что борьба с фальсифицированной медицинской продукцией в России носит «межведомственный характер»: «Только за последние два года в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, правоохранительными органами возбуждено более 250 уголовных дел».