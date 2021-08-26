Еравнинский район, Бурятия, 26 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Еравнинском районе Бурятии по подозрению в убийстве напарника задержан работник животноводческой стоянки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, тело 39-летнего мужчины было обнаружено утром 25 августа.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

41-летний подозреваемый рассказал, что за два дня до трагедии они вместе распивали спиртные напитки. Около полудня он уснул, а проснувшись, обнаружил, что лежит со связанными руками и ногами, а напарник тащит его волоком на улицу с угрозами убийства.

«Дотащив жертву к реке, мужчина скинул связанного собутыльника в воду и попытался утопить, однако спустя несколько минут вернул обратно на берег, а сам стал купаться. В этот момент связанный пастух смог освободиться от пут. Он убежал в дом, где взял в руки охотничье ружье, направил ствол в сторону двери, после чего выстрелил в голову зашедшему следом напарнику», — отметили в ведомстве.

Потерпевший умер на месте, а пастух на лошади доскакал до соседней фермы, откуда позвонил работодателю и рассказал о происшествии. После этого он вернулся на стоянку и оставался там до приезда следователей. Последние в настоящее время проверяют версию подозреваемого о самообороне.

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