Москва, 26 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В России создана парашютная система, предназначенная для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность, и в настоящее время идут ее испытания. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

«Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) испытывает новую парашютную систему для десантирования водолазов в полной экипировке на водную поверхность. Система позволяет бойцу быстро и безопасно освободиться от парашюта и приступить к выполнению боевой задачи под водой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая парашютная система может быть использована на высоте до восьми тыс. метров при скорости от 140 до 350 км/ч. При этом «крыло» площадью 37,2 кв. метра обеспечивает грузоподъемность до 225 кг и в системе можно разместить специальное водолазное оборудование и десантировать водолаза в полном снаряжении. Также предусмотрено крепление для универсальной грузовой обвязки с весом до 130 кг.

«Важная особенность нашей разработки в том, что ее подвесная система дает возможность десантнику в специальном снаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, погрузиться под воду и приступить к выполнению боевой задачи. В конструкции парашютной системы предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки, позволяющей доставлять к месту назначения габаритное оборудование, в том числе индивидуальный водолазный буксировщик. В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний», — приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на международном форуме «Армия-2021» был представлен бронетранспортер БТР-3Ф, предназначенный для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера.