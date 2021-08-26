Рогозин поделился ожиданиями прорыва РФ в освоении космоса
Москва, 26 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Работа над ядерным буксиром «Зевс» является очень важным направлением в освоении космоса, где Россия может ожидать прорывных результатов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
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Так он прокомментировал новость о том, что исследовательский центр им. М. В. Келдыша в 2024—2025 годах планирует на борту Международной космической станции провести испытания капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс».
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Добавим, что, по словам генерального директора Исследовательского центра им. М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, проектная документация уже разработана. По данным ТАСС, в настоящее время центр приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле «Наука».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля экипаж Международной космической станции завершил интеграцию нового модуля «Наука» в состав российского сегмента. Последними операциями по включению нового модуля в состав станции стали очистка и взятие проб воздуха. Анализ проб показал, что воздух соответствует требуемым параметрам.