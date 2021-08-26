Москва, 26 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Работа над ядерным буксиром «Зевс» является очень важным направлением в освоении космоса, где Россия может ожидать прорывных результатов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

МКС

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Так он прокомментировал новость о том, что исследовательский центр им. М. В. Келдыша в 2024—2025 годах планирует на борту Международной космической станции провести испытания капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира «Зевс».

"Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за её пределами», — написал глава Роскосмоса в Twitter.

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Добавим, что, по словам генерального директора Исследовательского центра им. М. В. Келдыша Владимира Кошлакова, проектная документация уже разработана. По данным ТАСС, в настоящее время центр приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля экипаж Международной космической станции завершил интеграцию нового модуля «Наука» в состав российского сегмента. Последними операциями по включению нового модуля в состав станции стали очистка и взятие проб воздуха. Анализ проб показал, что воздух соответствует требуемым параметрам.