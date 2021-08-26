Екатеринбург, 26 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Более 4 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии выйдут на охрану свердловских школьников в День знаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM 1 сентября

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За каждый учебным учреждением Свердловской области закрепят конкретных офицеров. Школы проверят на нормы антитеррористической и пожарной безопасности. Свои двери для учащихся откроют 1 сентября 2390 учебных заведений, в том числе 1050 школ.

День знаний — праздник, который дорог каждому в нашей стране, «поэтому всегда и предпринимаются силовиками столь жесткие меры, чтобы никто и ничто не омрачил школьникам, родителям и педагогам торжество», сообщил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области рекомендовали не пускать учителей в школы без прививки от коронавируса.

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