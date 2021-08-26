Лас-Вегас, США, 26 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт бой-реванш с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

Поединок пройдёт в рамках турнире UFC 267, который состоится в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, в ночь с 6 на 7 марта Ян лишился чемпионского пояса UFC в бою со Стерлингом из-за того, что нанёс запрещённый удар коленом в голову сопернику, который находился в лежачем положении.