Неклиновский район, Ростовская область, 26 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Центральная районная больница Неклиновского района Ростовской области получил три новых автомобиля «Нива». Они будут обслуживать пациентов в слободе Советке, сёлах Синявском и Натальевке. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Gubernator.stavkray.ru Скорая помощь

Транспорт куплен в рамкахпрограммымодернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили позволят сделать медицинскую помощь селянам более доступной.

Стоимость машин превысила 2,4 млн рублей. Средства были выделены из федеральной казны.