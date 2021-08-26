Сельским больницам и амбулатории Ростовской области выдали автомобили
Неклиновский район, Ростовская область, 26 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Центральная районная больница Неклиновского района Ростовской области получил три новых автомобиля «Нива». Они будут обслуживать пациентов в слободе Советке, сёлах Синявском и Натальевке. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
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Скорая помощь
Транспорт куплен в рамкахпрограммымодернизации первичного звена здравоохранения. Автомобили позволят сделать медицинскую помощь селянам более доступной.
Стоимость машин превысила 2,4 млн рублей. Средства были выделены из федеральной казны.