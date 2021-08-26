Нью-Йорк, США, 26 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Марк Хэмилл в действительности не озвучивал молодого Люка Скайуокера, который появился в конце второго сезона сериала «Мандалорец». Об этом 25 августа сообщает портал Screen Rant.

Цитата из кф «Звёздные войны Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж Ирвин Кершнер. 1980. США Робот медик аперирует Люка Скайуокера

«Люди не осознавали, что его голос ненастоящий. Его голос, голос молодого Люка Скайуокера, полностью синтезирован с помощью приложения под названием Respeecher», сказал журналистам создатель сериала Джон Фавро.

Продюсер пояснил, что это ПО создано на основе искусственного интеллекта, и что создатели сериала синтезировали голос молодого Скайуокера, «скормив» нейросети записи голоса Хэмилла из фильмов, аудиокниги и радиоспектаклей по «Звёздным войнам».

Напомним, премьера второго сезона «Мандалорца» состоялась на потоковом сервисе Disney Plus 30 декабря 2020 года. Кинокомпания планирует выпустить три спин-оффа шоу: «Книга Бобы Фетта», «Рейнджеры Новой Галактики» и «Асока».