Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» модернизируют до уровня новейшей станции «Яхрома». Об этом сообщил генеральный директор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

Kremlin.ru РЛС «Воронеж»

«Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что станции «Яхрома» будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС, уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в районе Чукотского моря построят новейшую радиолокационную станцию «Яхрома», которая станет частью системы предупреждения о ракетном нападении.

Новейшая российская РЛС будет работать в полностью автоматическом режиме и на ней не будут постоянно находиться люди.