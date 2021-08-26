Российские станции СПРН «Воронеж» модернизируют до «Яхромы»
Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» модернизируют до уровня новейшей станции «Яхрома». Об этом сообщил генеральный директор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.
Он добавил, что станции «Яхрома» будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью. Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС, уточнил специалист.
Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году в районе Чукотского моря построят новейшую радиолокационную станцию «Яхрома», которая станет частью системы предупреждения о ракетном нападении.
Новейшая российская РЛС будет работать в полностью автоматическом режиме и на ней не будут постоянно находиться люди.