Самара, 26 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Поджог мог стать причиной природного пожара в Тольятти. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Aviales.ru Горящий лес

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«Предварительная версия возникновения пожара — поджог. Очаг возгорания возник среди молодых густых лесопосадок, где не было ни дорожек, ни тропинок. Фактически пожар начался в самом центре лесного квадрата», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти уменьшилась площадь активного горения природного пожара.