Москва, 26 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В 2021 году отечественным кинокомпаниям выделят более чем 450 млн рублей субсидий на дубляж российских фильмов и сериалов на иностранные языки. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития.

Tobias Wrzal Кино

Отмечается, что на указанную сумму удалось заключить уже 11 договоров, в рамках которых позднее также будет выделено ещё 30 млн рублей.

Отмечается, что в 2020 году на аналогичные цели было выделено 300 млн рублей. В 2021 году поддержку получат 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов.

Наибольшую сумму на дубляж своей продукции получила KD Studios, бывшая Kinodanz: в соответствии с материалами, предоставленными в Минэкономразвития, компания получит 150 млн рублей и потратит эти средства на перевод полнометражных фильмов «Звездный разум», «Эбигейл», «Под куполом», «Неведомое», «Забытые боги», «Генезис» и другие — все эти кинопроизведения переведут на английский, итальянский, испанский, немецкий, португальский, французский и японский языки, а также сделают субтитры на 16 языках, в том числе хинди и малайском.

Студия Russian World Vision получит 130 млн рублей — на эти средства переведут десять художественных фильмов и один сериал. Ещё 36 млн рублей получит «Союзмультфильм» — на эти средства компания переведёт шесть сериалов.