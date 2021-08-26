Кемерово, , 10:36 — REGNUM В Кемеровской области режим «Повышенная готовность», введённый из-за коронавируса, продлён до 30 сентября 2021 года. Это следует из распоряжения, подписанного губернатором региона Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Внести в абзац первый пункта 1 распоряжения губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 15 июня 2021 года «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции изменение, дополнив словами «, с 26 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 августа, за прошедшие сутки выявлено 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.

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