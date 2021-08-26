Москва, 26 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост цен на жилье был спровоцирован перегревом этого рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«В настоящее время мы можем наблюдать рост цен на жилую недвижимость, который спровоцирован перегревом рынка жилья. С 2020 года реализация льготных программ под сниженную ставку предопределила рост спроса на жилье, который пока что сохраняется, — сказала Ермилова. — При этом нельзя с уверенностью сказать, что увеличение количества введённого жилья снизит рост цен во всех регионах, так как в некоторых из них квадратных метров и так достаточно, а спроса все равно нет. Основная часть населения, которой интересно приобретение жилья, — это молодежь, а она перемещается из менее привлекательных для работы и учебы регионов в более привлекательные».

Но, как подчеркнула экономист, в крупных регионах увеличение количества квадратных метров полностью удовлетворит спрос.

«Если действительно будет большое число представленного жилья, то цены могут снижаться. Ввиду того, что застройщики начнут конкурировать за клиента. Больше выбора у клиентов — больше интересных предложений от застройщиков. Однако следует учитывать, что при этом застройщики не могут работать себе в убыток, предлагая слишком низкие цены. Ведь стоимость стройматериалов и услуг растёт. Их необходимо оплачивать, и плюс стропильные фирмы все же должны формировать прибыль», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2021 года средний срок ипотечных кредитов для российских новостроек увеличился на два года, а для вторичного жилья — на 2,5 года.