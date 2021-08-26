Ставрополь, 26 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Власти Ставрополья примут меры по результатам опроса жителей края о причинах отказа от вакцинации. Для лиц старше 60 лет перед прививкой будет проводиться тестирование на антитела, а случаи негативного воздействия прививки на здоровье ставропольцев будут проверены. Об этом 26 августа в своем видео, опубликованном на странице в Instagram, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Stavgorod.ru Владимир Владимиров — губернатор Ставрополья

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Выделив в ответах на запущенный им в соцсети Instagram опрос три основных причины отказа от прививки, Владимиров попытался развеять опасения жителей Ставрополья по поводу каждой из них. Во-первых, он опроверг опасность прививки, приведя статистику. Так, по словам губернатора, в России привились от коронавируса российской вакциной уже около 34 млн человек, а в мире — более 20 млн человек. И о фактах негативных последствий никто из них не заявил.

Вторая причина — рассказы родных и близких о негативных последствиях вакцинации. Владимиров попросил присылать ему все эти факты и пообещал разобраться в них.

«Третье — вопросы связанные с обследованием до вакцинации. Приняли решение проводить тесты на антитела для лиц в возрасте 60 лет и старше. Хотя на сегодняшний день необходимости в этом нет. Есть рекомендации прививаться каждые полгода, даже если ты переболел»,— заявил Владимиров.

Напомним, 23 августа губернатор Ставрополья запустил в соцсети опрос о причинах отказа многих жителей края от вакцинации. По словам Владимирова, власти намерены совместно с населением выяснить, почему люди боятся прививаться.