Курган, 26 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Курганской области к ответственности привлекли начальников лабораторий предприятий, которые поставляли в социальные учреждения некачественную мясную и молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

DianaLavrova Творог

Сотрудники ведомства 20 мая 2021 года в ходе мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в Каргапольской средней школе взяли пробы замороженного фарша «Домашний» произведенного ООО «ВИТ», расположенного в Юргамышском районе Курганской области. В пробе выявлена бактерия рода листерия (Listeria monocytogenes). Данные бактерии являются возбудителем заболевания листериозом животных и человека, во время которого поражаются защитные клетки иммунной системы с развитием ангинозно-септической формы, а также патологии нервной системы, поясняют в пресс-службе Россельхознадзора.

В марте 2021 года в детской городской клинической больнице №1 города Екатеринбурга были отобраны пробы молочной продукции, выработанной другим курганским предприятием — АО «Молоко», расположенном в Катайске Курганской области. В пробе творога выявлено несоответствие по показателям массовой доли белка и жира, в пробе сметаны выявлено превышение количества дрожжей.

В мае были отобраны пробы сметаны производства этого же предприятия в Шатровском детском саде №2 в Курганской области. По результатам лабораторных испытаний, выявлено наличие в исследуемой продукции повышенного количества дрожжей, несоответствие по показателям массовой доли белка и жира.

Наличие грибов группы дрожжи в молочной продукции может свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм и правил при её производстве либо о нарушении условий её хранения, объясняют в ведомстве. Сметана с дрожжами может вызвать вздутие живота, расстройство желудка, изменить баланс микрофлоры.

К ответственности привлекли начальников лабораторий предприятий по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»), каждый из которых оштрафован на 10 тысяч рублей.