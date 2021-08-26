Пермь, 26 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Перми найдена 21-летняя девушка, поиски которой велись с 22 августа. Пермячка убита, сообщают СМИ.

kropekk_pl Кровь

Злоумышленник расчленил тело и хранил в холодильнике. Фрагменты убитой девушки полиция нашла в одной из квартир дома на территории Кировского района города, отмечает издание «КП-Пермь» со ссылкой на собственный источник.

По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний молодой человек. По данным информресурса, он состоит на учёте у психиатра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре в отношении мужчины, который убил свою супругу, а тело расчленил и выбросил в районе железной дороги.