Москва, 26 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузового транспорта. Об этом 26 августа сообщает сайт правительства России.

КАМАЗ КАМАЗ-6561 «Геркулес»

В правительстве уточнили, что решение о выделении средств принято после посещение главой правительства завода «КамАЗ» в Набережных Челнах (Татария).

После возвращения Мишустин поручил предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию планов по развитию предприятия. Федеральная поддержка поможет заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств, рассказали в правительстве.