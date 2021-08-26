Ульяновск, 26 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор бывшему сотруднику столичной администрации. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Перед судом предстал экс-руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Ульяновска. Следствием установлено, что в феврале 2021 года он организовал проведение конкурса на заключение контракта по оказанию услуг по уборке и вывозу снега. Речь шла об услугах в Ульяновске стоимостью порядка 20 млн рублей.

«Добиваясь обеспечения победы конкретной фирмы, злоумышленник убедил директоров двух компаний не подавать предложения о понижении цены», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив 50 тыс. рублей штрафа.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновской области вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Суд признал его виновным в мошенничестве и превышении полномочий, назначив условный срок.

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