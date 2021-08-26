Самара, 26 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» будет продлен до Жигулевска и Сызрани в Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Электричка

Сообщается, что 11 июня 2021 года в регионе был запущен скоростной электропоезд «Ласточка», который начал курсировать из Самары до станции Жигулевское море. После этого, к главе области Дмитрию Азарову обратились жители и попросили продлить этот маршрут до Сызрани и Жигулевска.

В результате по поручению областного губернатора данный маршрут «Ласточки» продлен.

«С 1 сентября перевозка пассажиров электропоездами «Ласточка» будет организована по маршрутам Самара — Жигулевское Море — Жигулевск, (Жигулевск — Жигулевское Море — Самара) — ежедневно. По выходным дням электропоезд будет курсировать до ж/д станции — Сызрань 1», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области переименовали семь железнодорожных остановок.