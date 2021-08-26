Омск, 26 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Новый учебный год в Омской области стартует в очном формате, сообщили ИА REGNUM 26 августа в правительстве региона.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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По словам министра образования региона Татьяны Дерновой, сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Более 60% работников образовательных организаций поставили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

В образовательных организациях перед открытием проведут генеральную уборку. В новом учебном году продолжат действовать утренние фильтры, кабинетная система, усиленный дезинфекционный режим и так далее. По-прежнему будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами.

День знаний проведут на свежем воздухе. При этом родители должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, в Омской области в новом учебном году откроются 1447 образовательных организаций.

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