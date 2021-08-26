Джакарта, 26 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Индонезийская спортсменка завоевала первую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо заявил в своём аккаунте в Twitter.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

Штангистка Ни Ненгах Видиасих завоевала первую для Индонезии медаль, взяв серебро в категории до 41 кг среди женщин.

«Поздравления Ни Ненгах Видиасих», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/jokowi/status/1430789911553069056