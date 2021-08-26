Индонезия завоевала первую медаль на Параолимпийских играх в Токио
Джакарта, 26 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Индонезийская спортсменка завоевала первую медаль на Параолимпийских играх в Токио. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо заявил в своём аккаунте в Twitter.
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Эмблема Параолимпийских игр
Штангистка Ни Ненгах Видиасих завоевала первую для Индонезии медаль, взяв серебро в категории до 41 кг среди женщин.
«Поздравления Ни Ненгах Видиасих», — написал глава государства в Twitter.