Берлин, 26 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Компания Volkswagen планирует до 2025 года выпустить две новые модели электрифицированных компактных кроссоверов. Об этом сообщает издание Autoevolution.

Autoevolution Volkswagen ID.2

Новинки получат название ID.1 и ID.2. Ожидается, что у них будет много общего с моделями ID.3 и ID.4. Отличительной особенностью новых моделей станут узкие светодиодные фары и фонари.

В основу ID.2 и ID.1 ляжет платформа MEB Entry, разработка которой ведется с 2018 года. По предварительной информации, Volkswagen Group может поделиться данной «тележкой» с Skoda и SEAT.

Длина Volkswagen ID.2 будет почти такой же, как у кроссовера T-Cross, который оснащается обычным бензиновым двигателем. Новинка получит просторный салон.

Ожидается, что Volkswagen ID.2 оснастят электромотором, который будет располагаться на передней оси. Питать «движок» будут батареи ёмкостью от 30 до 45 кВт⋅ч.

Ранее компания Volkswagen представила обновленную Jetta 2022 модельного года.

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