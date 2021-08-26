Донецк, 26 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние 24 часа два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило пять единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы АГС и СПГ и что были обстреляны окрестности поселка Александровка на западе Донецка и поселка Доломитное на севере Горловки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что силовики Украины за сутки один раз нарушили режим перемирия в ДНР.