Россошь, Воронежская область, 26 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности в отношении чиновников администрации Россоши может быть возбуждено в связи с крупной аварией, оставившей город на несколько суток без воды. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, 25 августа прокурор области Николай Саврун провёл выездное рабочее совещание, посвященное сложившейся ситуации.

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Как сообщается, прокуратура уже вскрыла значительные нарушения в деятельности администрации городского округа Россошь при организации и проведении мероприятий по подвозу питьевой воды населению.

«В целях незамедлительного устранения выявленных нарушений главе администрации внесено представление с требованием привлечения к ответственности виновных лиц», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Одно уголовное дело по материалам прокурорской проверки уже возбуждено — по факту сброса в пойму реки Сухая Россошь загрязняющих веществ. Также прокуроры направили в Россошанский МСО СУ СК России материалы проверки по факту халатности в действиях должностных лиц администрации городского поселения Россошь — для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, около 30 тыс. жителей города Россошь остались без воды 22 августа — из-за крупной аварии на городском коллекторе пришлось остановить городской водозабор. Люди жаловались на нерегулярный подвоз технической воды и отсутствие в магазинах питьевой. Режим ЧС в городе ввели лишь 25 августа, тогда же начали строить обводной коллектор. Утром 26 августа власти сообщили, что водозабор запущен, правда, водоснабжение пока восстановлено не везде — из-за локальной аварии жители нескольких улиц остаются без воды.