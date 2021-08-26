Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» (также известные как «Сириус») поступят в войска в 2023 году, такое заявление в ходе общения с журналистами на форуме «Армия-2021» сделал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

ООО «Группа Кронштадт» Беспилотник

«Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», — сказал замминистра. Контракт на поставку «Иноходцев-РУ» был подписан между Минобороны и компанией ООО «Кронштадт» в рамках форума.

«Иноходец-РУ» — дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников «Иноходец» (другое название — «Орион»). «Иноходец-РУ» имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.