Пхеньян, , 10:27 — REGNUM Очередная сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР откроется в Пхеньяне 28 сентября. Об этом 26 августа сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, соответствующее решение было принято накануне в ходе заседания Постоянного комитета ВНС.

На сессии будут приняты законы о развивающихся городах и уездах, о гарантиях образования молодёжи, о государственном и общественном контроле за образованием, о внесении изменений и дополнений в народнохозяйственный план.

Напомним, что предыдущая сессия состоялась в январе текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР в очередной раз раскритиковали Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

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