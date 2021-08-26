Москва, 26 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, распространяющее меры поддержки молодёжи на граждан в возрасте до 35 лет. Об этом 26 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Yarmp.ru Трудоустройство подростков

Ранее максимальной возрастной планкой для получения поддержки было 30 лет.

Теперь мужчины и женщины до 35 лет смогут рассчитывать на временное трудоустройство, если испытывают трудности с поиском работы. Также они смогут принять участие в программах молодёжной практики, для этого требуется получить профессиональное образование и не иметь опыта работы в течение одного года после окончания обучения.

В мэрии отметили, что меры поддержки молодёжи до 30 лет позволили трудоустроить в 2020 году более 50 тыс. москвичей и москвичек.