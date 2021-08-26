Белград, 26 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии в матче групповой стадии чемпионата Европы — 2021. Встреча завершилась со счётом 2:3 (22:25, 19:25, 25:16, 26:24, 10:15).

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Ранее на турнире российские волейболистки обыграли Францию (3:1) и Азербайджан (3:0) и проиграла Бельгии (2:3).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России досрочно вышла в 1/8 чемпионата Европы по волейболу.