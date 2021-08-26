Российским вузам не хватило первокурсников
Москва, 26 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Некоторые российские университеты, в том числе ведущие, объявили дополнительный набор первокурсников. Об этом сообщает 26 августа издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что дополнительный набор абитуриентов на платные места объявлен на нескольких факультетах МГУ, включая юридический и журналистский факультеты. Даты дополнительных вступительных испытаний обещают опубликовать в ближайшее время.
В регионах абитуриентов ждут и на бюджетные места. После зачисления на бакалавриат такие остались в Иркутском и Севастопольском госуниверситетах. В Воронежском государственном техническом университете на дополнительные бюджетные места претендуют до 27 человек на одно место.
В ряде столичных вузов — МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — проводят дополнительные зачисления, в том числе на бюджет. Такие места освобождаются, когда поступившие абитуриенты отзывают свои документы.
Эксперты полагают, что уникальная ситуация со свободными местами возникла из-за изменения правил приёма. Как сообщало ИА REGNUM, в России ранее отменили вторую волну зачисления, и абитуриенты, сомневаясь в поступлении на бюджет, «отдавали заявления хоть куда-то».
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