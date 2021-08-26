Москва, 26 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Некоторые российские университеты, в том числе ведущие, объявили дополнительный набор первокурсников. Об этом сообщает 26 августа издание «Коммерсантъ».

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

Отмечается, что дополнительный набор абитуриентов на платные места объявлен на нескольких факультетах МГУ, включая юридический и журналистский факультеты. Даты дополнительных вступительных испытаний обещают опубликовать в ближайшее время.

В регионах абитуриентов ждут и на бюджетные места. После зачисления на бакалавриат такие остались в Иркутском и Севастопольском госуниверситетах. В Воронежском государственном техническом университете на дополнительные бюджетные места претендуют до 27 человек на одно место.

В ряде столичных вузов — МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — проводят дополнительные зачисления, в том числе на бюджет. Такие места освобождаются, когда поступившие абитуриенты отзывают свои документы.

Эксперты полагают, что уникальная ситуация со свободными местами возникла из-за изменения правил приёма. Как сообщало ИА REGNUM, в России ранее отменили вторую волну зачисления, и абитуриенты, сомневаясь в поступлении на бюджет, «отдавали заявления хоть куда-то».

Читайте также: Минобрнауки: все вузы России готовы к началу приёмной кампании