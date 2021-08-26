На «Армии-2021» показали концепт пулемёта «Максим» с автонаведением
Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковной Кубинке показали концепт пулемёта «Максим», оснащенного системой автоматического наведения, передает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.
Макет пулемета, который оборудован современной системой автоматического наведения, представлен на стенде завода «Протон».
По словам заместителя гендиректора по производству завода Дмитрия Шахворостова, камера распознает образ, захватывает, и пулемет наводится.
Система позволяет задать в программном обеспечении цель: тепловую точку, силуэт или контур какого-либо объекта, лицо человека или автомобиль, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме «Армия-2021» был представлен сверхлегкий ЛСТС-1943 «Сармат-2» с мотором «ВАЗ». Боевая машина имеет высокие технические и эксплуатационные характеристики. «Сармат-2» не только хорошо справляется с бездорожьем, но и обладает хорошей управляемостью и маневренностью. Однако основными плюсами модели являются простота ее конструкции, ремонтопригодность и дешёвые запчасти.
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