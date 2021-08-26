Кубинка, Московская область, 26 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Подмосковной Кубинке показали концепт пулемёта «Максим», оснащенного системой автоматического наведения, передает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2021». Патриот Экспо. Московская область

Макет пулемета, который оборудован современной системой автоматического наведения, представлен на стенде завода «Протон».

По словам заместителя гендиректора по производству завода Дмитрия Шахворостова, камера распознает образ, захватывает, и пулемет наводится.

Система позволяет задать в программном обеспечении цель: тепловую точку, силуэт или контур какого-либо объекта, лицо человека или автомобиль, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме «Армия-2021» был представлен сверхлегкий ЛСТС-1943 «Сармат-2» с мотором «ВАЗ». Боевая машина имеет высокие технические и эксплуатационные характеристики. «Сармат-2» не только хорошо справляется с бездорожьем, но и обладает хорошей управляемостью и маневренностью. Однако основными плюсами модели являются простота ее конструкции, ремонтопригодность и дешёвые запчасти.

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