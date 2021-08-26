Москва, 26 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. На юге Москвы на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» планируется построить филиал музея «Эрмитаж», сообщили в Стройкомплексе.

Эрмитаж

В пятиэтажном здании московского филиала Эрмитажа на подземном этаже расположатся помещения подготовки экспонатов к выставке, фотолаборатории, зоны хранения экспонатов.

На первом этаже разместится демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров, конференц-зал, ресторан. Территорию вокруг московского Эрмитажа на ЗИЛе благоустроят и озеленят.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) планируется построить 5,21 млн кв. метров недвижимости.

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