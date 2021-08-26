От танков до новых радиостанций — военные учения прошли под Ярославлем
Ярославль, 26 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Уникальные возможности российской армии были продемонстрированы на завершившихся 25 августа специальных учениях Западного военного округа в Ярославской области.
В рамках учений в кратчайшие сроки был возведен мост через Волгу, позволяющий переправляться с берега на берег не только колесной и гусеничной технике, но и железнодорожным составам. На завершающем этапе учений мост был «атакован» условным противником, и представители различных родов войск имели возможность продемонстрировать свои навыки в ликвидации возгораний, эвакуации тяжелой техники и восстановлении поврежденных участков.
Присутствовавший на этом впечатляющем смотре заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаковвысоко оценил результаты летнего периода учений. На воде, на земле и в небе наши военные показали высочайший профессионализм. Кроме того, в учениях участвовала и техника ярославского производства, а 17 предприятий региона представили заместителю министра обороны свою продукцию.
Так, например, на стенде Ярославского радиозавода, экспонировавшего свои разработки, речь зашла о возможности поставок средств связи для обеспечения тыловых служб.
Завершился летний этап учений церемонией награждения участников.