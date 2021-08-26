Ярославль, 26 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Уникальные возможности российской армии были продемонстрированы на завершившихся 25 августа специальных учениях Западного военного округа в Ярославской области.

Учения под Ярославлем

В рамках учений в кратчайшие сроки был возведен мост через Волгу, позволяющий переправляться с берега на берег не только колесной и гусеничной технике, но и железнодорожным составам. На завершающем этапе учений мост был «атакован» условным противником, и представители различных родов войск имели возможность продемонстрировать свои навыки в ликвидации возгораний, эвакуации тяжелой техники и восстановлении поврежденных участков.

Присутствовавший на этом впечатляющем смотре заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаковвысоко оценил результаты летнего периода учений. На воде, на земле и в небе наши военные показали высочайший профессионализм. Кроме того, в учениях участвовала и техника ярославского производства, а 17 предприятий региона представили заместителю министра обороны свою продукцию.

Учения под Ярославлем

Так, например, на стенде Ярославского радиозавода, экспонировавшего свои разработки, речь зашла о возможности поставок средств связи для обеспечения тыловых служб.

«Мы представили здесь далеко не все свои инициативные разработки, — пояснил у стенда генеральный директор радиозавода Владимир Филимонов. — Часть образцов сейчас презентуется в рамках форума «Армия — 2021». Главное, что нам дали возможность показать свои инженерные и производственные возможности тем высокопрофессиональным специалистам-практикам, которые могут их по достоинству оценить. Мы наглядно продемонстрировали, что, как предприятие, делаем очень много инициативных работ и обговорили пути их принятия на снабжение».

Завершился летний этап учений церемонией награждения участников.