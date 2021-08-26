Якутск, 26 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Якутии нужно перестать уделять столько внимания лесным пожарам и пора начать подготовку к учебному году и отопительному сезону. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, распорядившись потушить оставшиеся в республике возгорания за два дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе правительства региона.

skeeze Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Читайте также: Лесные пожары в Якутии помогают тушить дожди

«Нам нужно быстрее возвращаться к нормальной жизни. Задач у нас очень много, начиная от подготовки к отопительному сезону, новому учебному году. Потому в эти дни нужно максимально усилить работу по ликвидации пожаров», — отметил Айсен Николаев.

По его данным, в республике сейчас зафиксировано 55 лесных пожаров, которые тушат 1206 человек при помощи 106 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине августа на территории Якутии начали идти дожди, и лесопожарная обстановка сразу улучшилась.