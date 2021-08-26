Москва, 26 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Рейтинг российских импакт-инвесторов возглавил бывший заместитель главы Минкомсвязи (ныне Минцифры), генеральный директор и основатель стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов. Такой список 26 августа впервые опубликовал журнал Forbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Составители рейтинга учли затраты бизнесменов на благотворительность, социальные проекты и защиту природы с 2010 года и рассчитали для них условную «валюту добра». Данные о таких затратах представил 31 бизнесмен из числа вошедших в топ-200 богатейших отечественных предпринимателей.

Общий объём «валюты добра» для участников списка составил $31,5 млрд. Почти 18% от этой суммы — $5,65 млрд — потратил Свердлов. Он руководит компанией Arrival по «зелёному» производству коммерческих электромобилей.

На втором месте — глава USM Holdings Алишер Усманов, потративший $2,99 млрд «валюты добра». За ним идёт владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, его социальные вложения — $2,53 млрд.

В первую десятку также вошли предприниматели Владимир Лисин ($2,42 млрд), Роман Абрамович ($2,23 млрд), Андрей Мельниченко ($2,02 млрд), Олег Дерипаска ($1,94 млрд), Владимир Потанин ($1,86 млрд), Алексей Мордашов ($1,75 млрд) и Вагит Алекперов ($1,16 млрд).

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