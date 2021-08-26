Владивосток, 26 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Приморье в пятом фестивале «Анучино — медовое раздолье!» примут участие кроме российских гостей ещё и зарубежные — про особенности потребления меда в Северной Америке расскажут канадские пчеловоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе краевого правительства.

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Канадские пчеловоды по видеосвязи поделятся особенностями потребления меда в Северной Америке. Коллеги из Башкирии расскажут о подготовке к международному конгрессу пчеловодов, который пройдёт в сентябре 2022 года в Уфе.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Анучино — медовое раздолье!» пройдёт 28 августа.