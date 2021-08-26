Ярославль, 26 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле в третий раз не нашлось желающих приобрести недостроенный торговый центр, который местные жители прозвали «Мордором». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

Недострой в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM недострой продают по решению арбитражного суда Ярославской области. Объект оценен в 476 миллионов 620 тысяч рублей. При этом уточняется, что здание на Октябрьской площади готово только на 5 процентов.

Аукционы по продаже «Мордора» трижды объявлялись в 2021 году. В марте и июле покупатель не был найден. 25 августа в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии объявили и третий аукцион не состоявшимся. Для участия в торгах не было подано ни одной заявки.