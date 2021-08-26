Челябинск, 26 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 379 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 84 570 случаев заражения. Выздоровели пока лишь 73 290 пациентов.

Больных COVID-19 на утро 26 августа насчитывается 7341 человек. От ковида умерли ещё 23 пациента.