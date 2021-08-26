Новосибирск, 26 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Сейчас не время искать конкретного виновника в старте процессов изменения климата. Такое мнение высказал председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик Валентин Пармон.

Изменение климата

«Планетарные масштабы происходящего пока выходят далеко за пределы возможностей человека. А реальная задача — наука должна делать научные надёжные прогнозы на возможные последствия изменений и ускоренный переход на новый энерго‑ и ресурсоэффективный технологический уклад», — сказал Пармон на пленарном заседании на «Технопроме», посвящённом переходу к «зелёной экономике».

Напомним, что 25 августа в Новосибирске стартовал международный форум технологического развития «Технопром».

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