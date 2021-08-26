Самара, 26 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Четыре вида помощи решено оказать пострадавшим при пожарах в Борском районе Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров поручил осуществить выплаты на бытовые нужды, на первоочередные нужды, выплаты тем, кто получил травмы, а также выплаты на восстановление жилья или на приобретение нового.

«Будем пользоваться теми нормативами, что есть в Борском районе Самарской области, в частности, стоимостью квадратного метра. Рассчитываем, что уже к следующей неделе люди определятся окончательно, кто будет покупать жилье, а кто будет строиться, и на основании этих решений обсудить с муниципалитетом как эффектнее помочь. Сроки восстановления жилья будут зависеть во многом от того проекта, который выберут люди, так как многие дома будут строиться с нуля», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновны.

Отмечается, что все решения о дополнительных вариантах помощи в регионе намерены принимать по каждой семье отдельно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пострадавшие от пожаров жители получили первые выплаты.