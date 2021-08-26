Пенза, 26 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Пензе в центральном парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского пройдет пятый экологический фестиваль «ЭкоПарк-2021», сообщает мэрия.

Алексей Лазарев В парке

Мероприятие запланировано в субботу, 28 августа. Начало в 12:00. По задумке организаторов, основой фестиваля станет раскрытие темы экологии через различные направления. Для посетителей парка подготовят площадки «Эко-арт», «Экология питания», «Экология красоты» и «Экология быта». Также запланирована развлекательная программа, неотъемлемой частью которой станут выступления артистов, различные мастер-классы и многое другое.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 21 августа на территории Олимпийской аллеи для любителей экстрима открыли скейт-площадку общей площадью 392 квадратных метра.

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