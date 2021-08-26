Екатеринбург, 26 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Первоуральске (Свердловская область) эвакуировали госпиталь городской больницы № 3, размещённый в посёлке Динас. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар около озера Глухое

Часть пациентов отправили долечиваться дома, остальных эвакуировали в городской госпиталь на улице Металлургов, 3а, а также в больницы рядом находящихся городов — Ревды и Екатеринбурга.

Эвакуацию провели бригады скорой помощи, а также «скорые» из Екатеринбурга и служба медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была названа предварительная причина пожаров под Первоуральском.