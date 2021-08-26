Сеул, 26 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия по восстановлению мира и стабильности в Мьянме в тесном сотрудничестве с мировым сообществом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

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Комментируя онлайн-петицию, в которой содержится призыв к правительству Южной Кореи оказать поддержку Правительству национального единства Мьянмы, представитель администрации президента отметил, что официальный Сеул продолжит прилагать усилия с целью разрешения ситуации в Мьянме в направлении, отвечающем желанию народа.

В администрации также подчеркнули, что правительство Южной Кореи продолжит сотрудничество с представителями Мьянмы, включая Правительство национального единства.