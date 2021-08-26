Душанбе, 26 августа 2021, 10:11 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон примет своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе визита последнего во Францию, который состоится в октябре. Об этом 26 августа говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон
Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

«Президент республики пригласил Эмомали Рахмона приехать во Францию. Он его примет 13 октября», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что во время телефонного разговора президенты Франции и Таджикистана «высказали глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане» и обсудили ситуацию с беженцами из страны, а также последствия захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

«Они договорились продолжать обмены мнениями в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности», — добавляется в сообщении администрации французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности.