Душанбе, , 10:11 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон примет своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона в ходе визита последнего во Францию, который состоится в октябре. Об этом 26 августа говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Эмомали Рахмон Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

«Президент республики пригласил Эмомали Рахмона приехать во Францию. Он его примет 13 октября», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что во время телефонного разговора президенты Франции и Таджикистана «высказали глубокую озабоченность ситуацией в Афганистане» и обсудили ситуацию с беженцами из страны, а также последствия захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

«Они договорились продолжать обмены мнениями в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности», — добавляется в сообщении администрации французского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности.